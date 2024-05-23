Sivas'ta 'Hayat Ağacı' kurban hisse bedeli 15 bin 750 TL

Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği'nde vekâletle kurban kesimi bedeli belirlendi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde derneği ziyaret ederek konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kurban hisse bedelinin bu yıl 15 bin 750 TL olduğunu söyledi.SİVAS (İGFA) - Hayat Ağacı Derneği’nin şeffaf ve güvenilir yapısıyla sosyal yardım konusunda ülkeye örnek olduğunu ifade eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Hayat Ağacı Derneğimiz, alan el ile veren eli buluşturmaya devam ediyor. Bu minvalde Kurban Bayramı kampanyamızı yeniden başlatmış bulunuyoruz. 2024 yılı için kurban hisse bedeli 15 bin 750 TL olarak belirlendi” şeklinde konuştu.

Başkan Uzun, “Bayramın 1. günü kıymetli hemşehrilerimiz derneğimizi ziyaret edebilir ve kurban kesimine eşlik edebilirler. Katılamayan hemşehrilerimiz ise kısa mesaj yoluyla bilgilendirileceklerdir. Bayramın 2. gününden itibaren kemiksiz 5 kg etlerinizi derneğimizden alabileceksiniz. Bayramdan sonra sizlere göndereceğimiz şifreler yolu ile kendi kurbanınızın kesimini de izleyebileceksiniz. Kesilen kurbanların kalan etleri ise 2,5 kilogramlık paketler halinde hazırlanacak ve yıl boyunca ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırılacaktır.” ifadesini kullandı.

“Kurban kampanyamıza katılmak isteyen değerli hemşehrilerimiz, derneğimizi ziyaret ederek makbuz karşılığı bağışlarını yapabilirler” diyen Başkan Uzun, “Banka havalesi yolu ile bağış yapacak vatandaşlarımız ise 14 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar kampanyaya dâhil olabilirler. Kurban kampanyası başta olmak üzere hayır faaliyetlerimize destek olmak ve buradaki modern sistemi yerinde görmek isteyen tüm hemşehrilerimizi derneğimize bekliyoruz. Şimdiden tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” dedi.