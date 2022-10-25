Sivas'ta çocuklar 'TAY' filmini ücretsiz izliyor

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.s) "Hicret" yolculuğunu konu alan 'TAY' isimli yerli animasyon filmi öğrenciler ile buluşturuldu.SİVAS (İGFA) - Annesini arayan minik bir tay ile ihtiyar bir devenin Mekke’den Medine’ye olan yolcuğunu, Peygamber Efendimizin (s.a.s) hicreti üzerinden anlatan 'TAY' isimli filme öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

TAY adlı animasyon filmini öğrencilerle birlikte izleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilk hafta 3 bin öğrenciyi sinemada misafir edeceklerini söyleyerek talep eden tüm öğrenciler için sinema filmini ücretsiz olarak izleteceklerini kaydetti.

Başkan Bilgin, toplumun beklenti ve istekleri doğrultusunda hizmetler yaptıklarını belirterek, "Bu hafta boyunca da TRT ortak yapımı olan Tay filmini öğrencilerle birlikte izleyeceğiz. Tüm gençlerin ve çocuklarımızın izlemesi gereken bir film olmuş. Bu noktada bize gelen talepler doğrultusunda okullarımız başta olmak üzere isteyen tüm hemşehrilerimizi ücretsiz bir şekilde filmi izleme imkânı sağlayacağız" dedi.

Bilgin, bu hafta yaklaşık 3 bin öğrencimiz sinema filmini izleyeceğini belirterek, Sivas geneli tüm okullarımızdan gelen talepleri geri çevirmemeye gayret gösterdiklerini söyledi.