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Sivas'ta 58 âşık, 58 kitapla anlatıldı

YAŞAM 10.11.2022, 13:58
Sivas'ta 58 âşık, 58 kitapla anlatıldı

Sivas Belediyesi tarafından şehrin kültür hazinesine katkı sağlamak amacıyla “58 Âşık 58 Kitap” adı altında yeni bir kitap seti hazırlandı. Hayata geçirilen proje için düzenlenen tanıtım toplantısında, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile âşıklar ve onları anlatan kitapların yazarları bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - Yetiştirdiği binlerce âşık, ozan ve şair ile Türk halk kültürüne büyük katkılar sunan Sivas’ta, bu geleneğin temsilcisi olan âşıkların hayatları ve eserlerini konu alan 58 yeni kitap yayınlandı.

Sivas Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen proje; gerek vefat etmiş, gerekse hala yaşayan âşıkların eserlerinin gelecek nesillere aktarılması adına büyük önem taşıyor.

Programda yazarlar adına söz alan halkbilimci ve yazar Dr. Doğan Kaya, tanıtımını gerçekleştirdikleri ve envantere girecek olan bu çalışmaların Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Âşıklar Yatağı’ olan Sivas’ta bugünkü tespitlerimize göre 1.100’ün üzerinde âşık ve şair bulunuyor. Biz bunun 816’sını 2009 yılında Sivas Valiliği yayınları arasında 5 bin sayfa 3 cilt olarak yayınladık ancak o kitapta yer alamayan pek çok şairimiz, âşığımız vardı. Sivas bin 285 köyü ile Türkiye’nin en fazla köyüne sahip olan ili. Bu anlamda sadece Sivas merkezi değil, ilçeleriyle, köyleriyle kültür ve sanat anlamında Sivas’ı kucaklayan bir başkanımız var. Kendisine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Herhangi bir yere kaldırım yapsanız 2036 yılında kaldırılabilir. Ancak şu çıkarılan eserler 2070 yılında da gösterilebilecek. Kitaplarımız yaşayan tarihlerimizdir. Nesilden nesile aktarabilecek bir emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük hediyedir" diye konuştu.

Bu eserleri ortaya çıkartırken iki önemli noktada durmak istediklerini belirten Kaya, "Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye hep birlikte imza attık. Böylece kazanan yine Türk kültürü olacak. 2021 yılında yaşayan 15 aşığımız, 2022 yılında hayatta olmayan 22 aşığımızın eserleri derlendi. Sivas kültürüne büyük katkı sağlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Türk kültürünün ve Sivas’ın değerleri olan âşıklarımız adına yaptırmış olduğumuz ‘58 Âşık 58 Kitap’ projemizin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Bilgin, 2023 yılını ‘Âşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu’ olarak ilan ettiklerini belirterek, "Bugün itibariyle sezonumuzu başlatmış oluyoruz. 2023 yılı UNESCO tarafından Âşık Veysel yılı ilan edildi. Âşık Veysel bizim bir değerimizdir. 2023 yılı Âşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu dolu dolu geçecek. Amacımız şehrimizin tüm renklerini Sivas’ın değerlerini gerektiği gibi anabilmek, onları doğru bilgilerle gelecek nesillere aktarabilmek. Bu anlamda yapılabilecek her projenin yanında ve arkasındayız" diye konuştu.

Ozanların şiirleriyle süslediği programda Bilgin, yazarlar ve âşıklar ile yayın kuruluna teşekkür belgesi takdim etti.

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