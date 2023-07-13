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Sivas Numune'de hizmet içi eğitimlere devam
YAŞAM 13.07.2023, 10:16
Sivas Numune Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Numune Hastanesi, hasta ve hasta yakınları ile doğrudan iletişim kuran meslek gruplarından, güvenlik, temizlik ve veri giriş personellerine yönelik ‘Etkili İletişim Yöntemleri’ konulu hizmet içi eğitim verdi.
Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fidan, "Sizler güvenlik, temizlik ve veri giriş personellerimiz olarak hasta ve hasta yakınlarıyla ilk temas eden çalışanlarımızsınız. Bu nedenle etkili iletişim yöntemlerini kavramak sizler için faydalı olacaktır. Eğitimin hepiniz için faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.
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