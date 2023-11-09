Sivas'ın altın kalpli çocuklarından anlamlı bağış

Sivas'ta Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, her eğitim öğretim döneminde Hayat Ağacı Derneğine yardım kampanyası düzenliyor.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta ilkokul sınıf öğretmeni Yücel Budak’ın yönlendirmesi ile öğrenciler, birinci sınıf sıralarında öğrenmeye başladıkları yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığını 4. Sınıfta da devam ettirdi.



Gazi Osman Paşa İlkokulu 4-A Sınıfı öğrencileri, sınıfta okudukları 'hikâye kitabı setleri' ile kumbara ve zarflarda topladıkları nakit yardımı Gıda Bankasına katkı sağlamak için bağışladılar. Sınıf Öğretmeni Yücel Budak ve beraberindeki öğrenciler, Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret ederek topladıkları bağışı teslim etti.

Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahibi çocuklar için nakit yardım ve hikâye kitabı bağışlayan öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin mutluluğunu yaşadı.

Gazi Osman Paşa İlkokulu 4-A Sınıfı Sınıf Öğretmeni Yücel Budak, öğrenci ve velilerin katkılarıyla Gıda Bankası için yardım topladıklarını belirterek, Sivaslı hayır sahiplerini yardım etmeye davet etti. Diğer yandan öğrenci ve velilerin desteğiyle kumbara ve zarflarda biriken 2 bin 451 TL 75 kuruşluk yardım, makbuz karşılığında Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi.