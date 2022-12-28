Sivas 'gençlerin derdi' ile dertleniyor

Sivas Belediyesi gençlere yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. “Gençlerin Bir Derdi Var” isimli çalışmayla yazar ve televizyon programcısı Fatih Duman, kentteki lise öğrencileri ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA ve Eğitimde Diriliş Derneği'nin destekleri ile “Gençlerin Bir Derdi Var" projesi hayata geçirildi.

Tarihten günümüze kadar başarıya ulaşmış milli ve manevi önderlerin örnek kişilikleri ve öğrencilerin ufkunu açan başarı öykülerinin ele alındığı söyleşilerde, yazar Duman tarafından gençlerin neyi amaçlaması gerektiği ve nasıl başarıya ulaşacakları anlatıldı.

Proje kapsamında Yazar Fatih Duman; Prof. Dr. Necati Erşan Sosyal Bilimler Lisesi, Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bilişim Lisesi, Sivas Lisesi ve İhramcızade İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Prof. Dr. Necat Erşan Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hitap eden Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz, “Gençlerin bir derdi var projesine vermiş oldukları destekten dolayı Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'e, Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum. Projemizin amacına ulaşmasını temenni ediyorum.” dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Burhan Yılmazer ise “Gençlere yönelik projeleri önemsiyoruz. Bu konuda Sivas Belediyemiz öncü, bu vesile ile projeyi hayata geçiren Başta Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.

İl Mili Eğitim Şube Müdürü Mehmet Başçıl, “Her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanındayım hatta emrindeyim diyen değerli Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e yine bu projelerde olabildiğince destek ve katkı sağlamaya çalışan İl Milli Eğitim Müdürümüz, Eğitimde Diriliş Derneği ve TÜGVA ile değerleri yazarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Dünya üzerinde yaşayan her insanın bir derdi vardır” diyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise “Bu dertleri aşmak için çalışma yaparız ve başarılı olduğumuz anda bu dertlerden arınırız. Gençlere yönelik gerçekleştirdiğimiz bu projede de ‘Gençlerin Bir Derdi Var’ dedik ancak asıl amacımız tarihten bugüne kadar bir şeyi dert ederek başarıya ulaşmış olan insanları gençlerimize anlatmak, onların ufkunu açmak ve yılmadan hedeflerine yürümelerini sağlamak. Bu doğrultuda ilk olarak 35 yaşında 26 kitap yazmış olan Fatih Duman neyi dert edinmiş, neyi anlatmış, neden anlatmış bunu dinleyin istiyoruz. Proje kapsamında başarıya ulaşmış, alanında uzman isimleri gençlerimizle bir araya getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Öğrencilerle bir araya gelen Yazar Fatih Duman da başarmak için öncelikle insanın kendine bir gayeyi dert edinmesi gerektiğini ifade ederek 15, 16 yaşındaki çocukların her şeyi başarabileceğinin altını çizdi. Konuşmasında Duman, "Kim size bir şeyi başaramazsınız, siz daha çocuksunuz derse her şeyi başarabileceğinizi unutmayın. 15 yaşında Çanakkale'ye giden çocuklar tarihin akışını değiştirdi. Sizler de bunu başarabilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.