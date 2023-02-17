Sıtkı Kürüm son yolculuğuna uğurlandı
Yaşamını yitiren Karabağlar Belediyesi Eski Başkanı Kasım Sıtkı Kürüm son yolculuğuna uğurlandı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Kurucu Başkanı olarak 2009-2014 yılları arasında görev yapan Kürüm için Karabağlar Belediyesi önünde tören gerçekleştirildi.
Törene, Kürüm'ün ailesinin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediyesi Eski Başkanı Muzaffer Tunçağ, Karşıyaka Belediyesi Eski Başkanı Cevat Durak, Menemen Belediyesi Eski Başkanı Tahir Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, meclis üyeleri, Karabağlar Belediyesi çalışanlarıyla muhtarlar katıldı.
Törende konuşan Başkan Selvitopu, Kürüm'ün insanı seven, dost canlısı yapısıyla her zaman hatırlanacağını söyledi.
Kürüm'ün oğlu Uğur Kürüm de, yaslarını paylaşan herkese teşekkür etti.
Kürüm'ün cenazesi daha sonra Narlıdere Şehitlik Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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