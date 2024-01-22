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Sıtkı Aslanhan ailede mutluluğun sırlarını paylaştı

YAŞAM 22.01.2024, 15:14
Sıtkı Aslanhan ailede mutluluğun sırlarını paylaştı

Yıldırım Belediyesi’nin davetlisi olarak Barış Manço Kültür Merkezi’nde Bursalılarla bir araya gelen Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ailede mutluluğun sırlarını anlattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yazar Sıtkı Aslanhan’ı Yıldırımlı vatandaşlarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Aslanhan, ‘Bu Çağda Aile Olmak’ konu başlığı ile ailede mutluluğun sırlarını dinleyicilerle paylaştı. Yıldırım Belediyesi olarak alanında uzman kişileri vatandaşlarla bir araya getirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Turgut Cansever diyor ki; ‘Bir şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil şehri imha eder.’ Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak bu anlayış ile gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak insan yetiştirdiğimiz programları önceliyor ve içerisinde insan yetiştirdiğimiz mekânları ilçemize kazandırmak adına çalışıyoruz. Sıtkı Aslanhan hocamızın dediği gibi, insana hizmet edenin kaygısı olmaz, diyoruz. Yıldırım insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Tam da Turgut Cansever’in dediği gibi şehirlerimizin geleceğini sadece nesli ihya ederek kurtarabiliriz, ancak bu şekilde ruhu, kimliği ve estetiği olan şehirler inşa edebiliriz. Ruhu, kimliği ve estetiği olan bir Yıldırım inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

“İYİ EBEVEYN OLMAK”

Eğitimci ve Yazar Sıtkı Aslanhan, Yıldırımlıları ‘aile içi eğitim’ konusunda bilgilendirdi. Değişen ve dönüşen dünyada ailelerin bu değişim ve dönüşümü doğru okuyarak çocuklarını bu özenle yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Aslanhan, “Anne baba olarak iyi evlat yetiştirmek istiyorsanız onun gözlerinin içine bakarak onu ne kadar sevdiğinizi söylemelisiniz. Çocuğunuzun başını okşayın ve onun değerli olduğunu dile getirin. İyi bir çocuk yetiştirmenin yolu iyi bir anne baba olmaktan geçer. Bunu siz yapmazsanız başkaları yapar. Sosyal medya ve dijital dünyada yaşanan akımlara çocuklarımız merak salar. Çocuklarımızla kim konuşuyorsa sahibi odur. Tehlikenin farkına varın. Onlarla ilgilenin. Siz insanlara iyi davranırsanız, insanlara karşı dürüst davranırsanız, bütün canlılara ve doğaya saygı duyarsanız çocuğunuz da bu güzellikleri öğrenir. Nezaketi çocuğunuza öğretebilmeniz için kendiniz nazik olmalısınız. Anne baba olarak çocuğunuzun her isteğini yerine getirerek, onları en iyi okullara eğitim verdirerek ebeveynlik vazifenizi en iyi şekilde yaptığınızı düşünürseniz ileride üzülen siz olursunuz. Çocuğunuzun rol modeli sizsiniz. Rol model olacak çocuklar yetiştirmek de sizin elinizde” şeklinde konuştu.

Sıtkı Aslanhan programın ardından fuaye alanında kitaplarını imzaladı.

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