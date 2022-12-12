'Sırça Kümes' Kahramanmaraş ve Gaziantep yolcusu

Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Sırça Kümes Kahramanmaraş ve Gaziantep’te perde açacak.BURSA (İGFA) - Çağdaş Amerikan tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Williams’ın yazdığı, Şahin Ergüney’in yönettiği AVP Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı oyunda; Hatice Sezer, Ufuk Şener, Öykü Esendemir Örük ve Çağrı Dulun rol alıyor.

13-14 Aralık saat 20.00’de Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu Necip Fazıl Kısakürek Sahnesinde perde açacak Sırça Kümes, 16 Aralık'ta saat 20.00, 17 Aralık saat 14.00 ve 20.00’de ise Gaziantep Devlet Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesinde tiyatroseverler ile buluşacak.

Bu arada Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 13-14-15-16 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de, 17 Aralık tarihinde 15.00 ve 20.00’de ‘Meraki, Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesinde 15-16-17 Aralık tarihlerinde saat 18.00’de ‘Sonum Başlangıcımdır’ adlı oyunlar Bursalı tiyatroseverler için sahnelenecek.