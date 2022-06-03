Sırbistan şampiyonu 'Laysan' Makedonya yolcusu
Hayvansever iş insanı Utku Can Bahçıvan’ın Alabay cinsi köpeği ‘Laysan’ Makedonya’ya gidiyor.İZMİR (İGFA) - Nisan ayında Sırbistan’da düzenlenen yarışmada şampiyon olarak geri dönen ‘Laysan’ bu kez de Makedonya’da turnuvaya katılacak.
Laysan hakkında bilgi veren antrenör Galip Gencer Koklan, “Sırbistan’da olduğu gibi Makedonya yarışı içinde çok çalıştık. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Laysan’a çok güveniyoruz” dedi.
Hayvan sevgisi ile bilinen İzmirli iş insanı Utku Can Bahçıvan, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden Laysan ile gurur duyduklarını belirterek, yine başarılı olacağından emin olduklarını söyledi.
Türkiye’deki yarışma ve turnuvalarda da dereceleri bulunan Laysan, uluslararası yarışmalara özel olarak antrenörü Galip Gencer Koklan tarafından hazırlanıyor.
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