Sinpaş'tan depremzedelere insani yaşam desteği

Sinpaş Holding’ten depremzedelere; ilk etapta bin kişilik yaşam konteyneri, mobil tuvalet, yatak, ısıtıcı, battaniye, su, hijyen malzemesi, kıyafetler, 18 bin termal battaniye ve 60 bin çorap ve su desteği sağladı.Ata SEVGİ - Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris İçmeler’deki Kızılbük İnşaat projesine çevrecilerin gösterdiği tepkiyle sürekli gündemde olan Sinpaş Holding, bu kez de son yüzyılın en büyük felaket olan Kahramanmaraş Depremi sonrası, depremzedelere sağladığı İnsani Yaşam Desteği ile gündem oldu.

Sinpaş Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden, “Geçmiş Olsun Türkiye “ başlıklı yapılan yazılı açıklamada, “Sinpaş Holding olarak afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda var gücümüzle destek sağlamaya devam ediyor, yaralarımızı tüm Türkiye olarak hep birlikte saracağımıza inanıyoruz. Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren hem genel merkezimiz hem de diğer illerde bulunan şantiyelerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışarak hazırladığımız konteyner, mobil WC, yatak, ısıtıcı, battaniye, su, hijyen malzemesi, kıyafet gibi ihtiyaçları tırlarla yola çıkartmaya devam ediyoruz.. Sinpaş olarak iyileşme sürecindeki bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerle görüşerek destek vermeye devam edeceğiz" denildi.

Afet bölgesinde bulunanlara ulaştırmak üzere yaklaşık bin kişinin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam konteynerlerini taşıyan 60 yardım tırının Marmaris Kızılbük proje alanında kafile kafile yola çıkmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ankara’da bulunan projemizde hızla oluşturduğumuz konaklama alanlarında afetzedeleri ağırlıyor, yemek ve ihtiyaç malzemelerine yönelik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Denizli’de bulunan projemizden ihtiyaçlara yönelik hazırladığımız yardım malzemeleri ve yaşam konteynerlerımız da kafileler halinde yola çıkmaya devam ediyor. İstanbul genel merkezimizden 18 bin termal battaniye, 60 bin çorap ve su sevkiyatı için AFAD koordinasyonunda çalışmalarımız devam ediyor. Başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmayla konteyner evlerimizin kurulması sonrası afetzedelerimizin gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere de her türlü destek sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.