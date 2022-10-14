Sinemada engeller kalkıyor

Bu yıl 10'uncu kez sinemaseverlerle buluşacak olan “Engelsiz Filmler Festivali” Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14-16 Ekim tarihleri arasında ilk gösterimleriyle Eskişehir'den başlıyor. Gösterimler ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, “Engelsiz Filmler Festivali” 14-16 Ekim tarihleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösterimlerle başlayacak.

Engelsiz Filmler Festivali, 14-16 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'den sonra 17-23 Ekim tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Engelli sinemaseverlerin dezavantajlarını ortadan kaldırarak herkes için erişilebilir bir sinema deneyimi yaşamasını hedefleyen festivalde, Türk ve Dünya sinemasının en iyi örneklerinden seçilen filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Festival hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eşitlik Birimi yetkilileri, “Engelsiz Filmler Festivali 14–16 Ekim tarihleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başlıyor. Filmler görme engelliler için sesli betimleme ve işitme engelliler için ayrıntılı altyazı ve ortopedik engelliler için erişilebilir salonlarda gösterilerek, tüm sinemaseverleri bir araya getirecek. Görme engellilerle aynı deneyimi yaşamak isteyenler göz bandı ve sesli betimleme kulaklığı alarak film izleyebilecekler. Festival süresince saat 12.00 seansları çocuklara ayrılırken, diğer tüm seanslar yetişkinlere uygun filmlerden oluşacak.” dediler.

Film gösterimlerinin ücretsiz olduğu festivalin program ise şöyle:

14 Ekim Cuma

12:00 Çocuklar İçin 1 (+7 yaş) (62’) (Dünyanın farklı ülkelerinden 7 kısa animasyon film)

14:15 Kısa Film Yarışması 1 (90’)

16:30 Kısa Film Yarışması 2 (88’)

19:00 Zuhal (88’)

15 Ekim Cumartesi

12:00 Çocuklar İçin 2 (+3 yaş) (33’)

14:15 Görülmeyi Bekleyenler (71’)

16:30 Dört Duvar (114’)

19:00 Kerr (100’)

16 Ekim Pazar

12:00 Çocuklar İçin 1 (+7 yaş) (62’)

14:15 Ulusal Uyanış (66’)

16:30 Okul Tıraşı (85’)

19:00 Beni Sevenler Listesi (90’)