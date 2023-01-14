Sinema CKM'ye döndü

İstanbul Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki pandemide kapalı kalan sinema salonları, CKM Sineması ismiyle kapılarını sinemaseverlere açtı.İSTANBUL (İGFA) - Tiyatro, konser, sergi, söyleşi ve yazarların imza günleriyle birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde 13 Ocak Cuma günü itibariyle sinema salonları kapılarını açtı. Ziyaretçilerine kültür sanat alanında birçok alternatif sunan ve Anadolu yakasının gözde kültür sanat merkezlerinden CKM’deki sinema salonları pandemi sürecinde bir süre kapalı kaldı. Yapılan tadilat çalışmalarının ardından yeni yüzüyle sinemaseverlerle buluşan CKM Sineması’nın ziyaretçileri hem vizyon filmlerden oluşan seçkileri hem de Başka Sinema’nın özel gösterimlerini izleyebilecek.