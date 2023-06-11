Sineksiz yaz için ilaçlama ordusu iş başında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte 1450 personel, 19 araç ve 3 tekneyle sinekle yoğun mücadele ediyor. Halk sağlığını korumak amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı vektörel mücadele ekipleri vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için 1450 kişilik mücadele ordusu ile karada ve suda gece-gündüz çalışma yapıyor.

1450 Personel 12 Ay Sahada

Başta karasinek, sivrisinek ve hamam böceği olmak üzere, sineklerin üreme alanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ilaçlama personeli tarafından 12 ay boyunca kesintisiz sürdürülüyor. Çevre sağlığı ekipleri haşerelerin üreme alanı olan açık alan su birikintisi, durgun akan dereler, bataklık alan, asansör boşluğu, bina altı suları, inşaat sahası, rögar, mazgal, fosseptikler, bahçelerde bulunan depo, kova, küvet, saksı, varil, tekne, bidon, lastik içi gibi alanlarda vektörle mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yağışlar İlaçların Etkisini Azalttı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, son dönemlerde iklim değişikliği nedeniyle yağış rejiminde farklılıklar meydana geldiğine dikkat çekerek; “Özellikle son 1.5 ayda Antalya’da farklı dönem ve saat aralıklarında yağmurlar meydana geldi. Bu yağışlar vektörle mücadele faaliyetinde kullanılan ilaçların otomatik olarak yağmurla beraber yıkanıp gitmesine sebep oldu” dedi.

Vatandaşlar Su Birikintisine İzin Vermesin

Sivrisinek, karasinek gibi haşerelerle mücadelede özellikle çatı katları, site bahçeleri, bodrumlardaki ve atık durumundaki malzemelerin üzerinde kalan su birikintilerinin bu tür canlıların üremesinde önemli bir faktör oluşturduğuna dikkat çeken Mesut Çınar, “Vatandaşların çatılara ve binaların etraflarına koymuş oldukları boş kaplara dolan yağmur suyuyla beraber sivrisinek ve haşereler buralara yumurtluyor. Sonrasında ani ve kontrolsüz uçkun meydana geliyor. İlaçlama personelimiz bu çatı katları, balkon ve bahçelerindeki su birikintilerine ulaşamaması sebebiyle, vatandaşlar tarafından biriken suların boşaltılması gerekiyor” diye konuştu.