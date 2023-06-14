Sille Tabiat Okulu'nda mezuniyet heyecanı

Konya'da okul dışı öğrenme ortamlarıyla eğitime farklı bir kapı aralayan Selçuklu Belediyesi, doğanın kalbinde öğrencilere yeni bakış açıları kazandırdığı Sille Tabiat Okulu yıl sonu etkinliğiyle eğitim dönemine ara verdi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi’nin Okul Dışı Öğrenme Ortamları’nda mezuniyet heyecanı devam ediyor. Doğayla iç içe olan ve pek çok atölyeyle öğrencilere yeni kazanımlar sunan Sille Tabiat Okulu, düzenlenen sertifika programıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılını kapattı.

Selçuklu İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve bünyesindeki pek çok Atölye ile öğrencilerin doğa ile baş başa bir şekilde kendilerini keşfetmelerine imkan sağlayarak onlara yeni tecrübeler kazandıran Sille Tabiat Okulu’nda 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılında sabah ve öğlen grupları ile iki dönem boyunca toplamda 16 Atölyede 3019 öğrenci ile Atölye eğitimleri gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve eğitmenler katıldı.

Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP)’nın Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen örnek bir proje ve her bir markasıyla adından söz ettiren bir değer olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda öğrencilerin keyifli vakit geçirebilmeleri adına mini konser, bubble show gibi etkinlikler de unutulmadı.

Sille Tabiat okulunda eğitim alan öğrencilere yönelik düzenlenen yılsonu programı, yıl boyunca Atölyelerde eğitim alan öğrencilere Katılım Belgesi ve eğitmenlere Teşekkür Belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.