Silivri'ye Aile Sağlığı Merkezi temeli

Silivri Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Yeni Mahalle’ye kazandırılacak olan 7 hekimli Aile Sağlığı Merkezinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde yararlanması için inşa ettiği aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha ekliyor.

Silivri Belediyesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Yeni Mahalle’ye kazandırılacak olan 7 hekimli Aile Sağlığı Merkezinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri arkasındaki 1.450 metrekare arazi üzerinde inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi, 511 metrekare inşaat alanı ve 240 metrekare bina oturum alanına sahip olacak. Çalışmalar tamamlandığında Yeni Mahalle sakinleri günümüz ihtiyaçlarına uygun, modern ve yepyeni bir Aile Sağlığı Merkezine kavuşmuş olacak.

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, inşası başlayan sağlık tesisinin 7 aile hekimliği birimi ile yaklaşık 20 bin vatandaşa hizmet vermesi ve bölgedeki diğer sağlık hizmeti sunucularına düşen yükü azaltması hedeflendiği kaydedildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, her geçen gün nüfus yoğunluğunun arttığı Silivri’nn ve Yeni Mahallemizin kuzey bölgesinde ihtiyaç haline duyulan Aile Sağlığı Merkezimizin temel atma töreninde bir arada olduklarını belirterek, bu anlamda Silivri’ye kazandırılan sağlık yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin hem onurunu hem de mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Gerek Kaymakamımız gerek bürokratlarımız gerekse belediyemiz uyum içerisinde Silivri’mize hizmet ediyor" diyen Başkan Yılmaz, "Şu an ilçemizde 5.000 metrekare alanda yükselen ve yüzde 95’i bitmiş olan, sağlık kompleksimizi inşa ediyoruz. İçerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün, Verem Savaş Dispanserimizin, 112 Acil İstasyonumuzun, 11 hekimli ASM’mizin, sağlık ocağımızın ve Aile Sağlık Yaşam Merkezinin bulunacağı, vatandaşlarımızın her türlü sağlık hizmetini alabileceği bir kompleksin açılışını inşallah sonbahar aylarında gerçekleştireceğiz. Depremde Selimpaşa’da hasar görmüş binamızla ilgili Sağlık Bakanımız ile yaptığımız konuşmada kendileri ifade ettiler; 2.000 metrekare çelik konstrüksiyondan bir hastaneyi hızlı bir şekilde yapıp hizmete kazandıracaklar. Yine Silivri’de bir eğitim araştırma hastanesi hayalimiz vardı. Yaptığımız istişarelerde ayrıca deniz ulaşımının olduğu, her türlü doğal afette yaralıların taşınabileceği, tedavi edilebileceği bir afet hastanesini Silivri’ye hayal ediyoruz dedik. 130 dönümlük Selimpaşa Araptepe mevkiinde deniz ulaşımına uygun bir alanda bu hastanenin yapımını projelendirdik ve paylaştık. 2023 yatırım programında olmamasına rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve olurlarıyla 2023 yatırım programına alınarak, 150 yataklı bir acil durum ve 600 yataklı bölüm olmak üzere, toplamda 750 yataklı dev bir eğitim araştırma hastanesi Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün kabine mensuplarına da bu konuda bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.