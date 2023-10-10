Silivri Sayalar'da hem biber, hem hizmet şenliği

İstanbul Silivri Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Sayalar Kırmızı Biber Şenliği’nde büyük coşku yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üreticilere verdiği bir sözünü daha yerine getirdi. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Sayalar Kırmızı Biber Şenliği büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Sayalar Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, yoğun katılımlı yürüyüş kortejiyle başladı. Mahalle evi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri ve Silivrili üreticilerin yetiştirdiği doğal ürünler şenlik alanında oluşturulan stantlarda sergilendi. Şenlik kapsamında; park ve dinlenme alanı, meydan düzenlemesi, Sayalar Mahalle Evi, Sayalar Sağlık Evi ve 35x50 ölçülerinde suni çim futbol sahasının toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Saat 16.15’te başlayan sahne programlarında Silivri Dans Grubunun halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Ardından Sanatçı İbrahim Orçin, birbirinden güzel şarkılarıyla Silivrililerin kulaklarının pasını sildi.

SİLİVRİ’NİN EN İYİ PUL BİBER ÜRETİCİSİ BELLİ OLDU

Sayalar Kırmızı Biber Şenliği kapsamında En İyi Pul Biber Üreticisi Yarışması düzenlendi. Jüri değerlendirmesinin ardından birinci olan Hediye Çınar tam altın, ikinci Habibe Güral yarım altın, üçüncü Nevriye Aykutlu ise çeyrek altın kazandı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tarıma verdiği desteklerden dolayı çok memnunuz. 2019 yılında göreve geldiğinizde Silivri sadece Silivri’den ibaret değildir dediniz. Sözünüzü tutarak tüm mahalle ve köylerimize gerekli bütün çalışmaları yaptınız. Bu tarımsal desteklerin hepsi Belediye Başkanımızın eseridir. Sayalar Mahallesi ve şahsım adına Başkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

ERTUĞRUL: “KIRMIZI BİBER ÜRETİMİ FESTİVALLE TAÇLANDI”

Muhtar Ece’nin ardından konuşan Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, “İstanbul İl Müdürlüğümüzle birlikte İlçe Müdürlüğü olarak son 2 senede birçok projeye imza attık. Bunlardan bir tanesi de Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra’daki köylerimizi kapsayan ‘İstanbul’un Mazisi Biberin Kırmızısı Kırmızı Biber’ projesiydi. Bu projeyle Silivri’de Volkan Fidecilikle 170.000 fideyi üretmeyi başardık. Fide dağıtım gününde iyi yetişmiş canlı fideleri gören kadın çiftçilerimizin yüzünde, tohumları toplarken var olan tedirginlik kalkmış, güler yüz ve heyecan yerini almıştı. Köylerimizdeki kırmızı biber üretimini bir festivale dönüştürerek taçlandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul’un ardından konuşma yapan Çatalca Binkılıç Mahallesi Muhtarı ve organik tarım üreticisi Nazan Kurtan, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz çiftçiye, köylüye, emeğe, üretime destek veren bir kişiliğe sahiptir. Tarım konusu başkan olmakla alakalı değil, insan olmakla alakalıdır. Herkes başkan olabilir ama insanın içinde üretme duygusu yoksa her şeye ticari bir araç olarak bakar. Volkan Bey böyle biri değil. Bu nedenle şenliğin düzenlenmesine vesile olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.