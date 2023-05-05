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Silivri'den üreticilere ayçiçek tohumu desteği

YAŞAM 05.05.2023, 12:34
Silivri'den üreticilere ayçiçek tohumu desteği

Silivri Belediyesi, ilçedeki üreticilere yönelik 7 milyon TL değerindeki 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumu desteğini, son olarak Beyciler ve Büyükçavuşlu mahallelerinde düzenlediği Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım törenleri ile tamamladıİSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün kutlandığı 2023 yılında, 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu Silivrili üreticilerle buluşturdu.

Silivri Belediyesi tarafından son olarak Beyciler ve Büyükçavuşlu mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 90 çiftçiye 270.000 TL değerindeki 90 paket Türk ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle toplam 1.150 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri Belediyesi yaptığı milli hibrit ayçiçeğı dağıtımları ile üreticilere doğrudan 7 milyon TL destek vermiş oldu. Silivri Belediyesinin dağıttığı 2023 paket milli hibrit ayçiçeği tohumu ile ilçedeki 30.000 dönüm arazi bu sezon yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşmuş olacak.

KÖSE: “BU ÜRÜNDEN GÜZEL VERİM ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Beyciler’deki törende konuşan Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse, “Mithat Cemal Kuntay bir şiirinde ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ diyor. Biz topraklarımız için bugüne kadar çok şehit verdik ama maalesef bu topraklara yabancı ürün ekiyoruz. Ayçiçekten ve mısırdan tutun da patatese kadar tamamı yabancı. Ben, Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, yerli ve milli üretimi desteklediği ve üreticilerimizin her zaman yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Dağıtımı yapılan yerli ve milli ayçiçek tohumlarından yaptığımız ekimle güzel bir verim alacağımızı düşünüyorum.” dedi.

YILMAZ: “ÜRETİCİLERİMİZE BU YIL 25 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK”

Programlarda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtım töreninde birlikteyiz. Türkiye’de ayçiçek pazarının tamamına yakını yabancı ülkelerin tohumlarının istilası içinde. Bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Bakın bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden Rusya, en büyük tohum tedarikçisi Ukrayna ile savaş halinde. AB ve Amerika’nın uyguladığı ambargolar nedeniyle parası olmasına rağmen tohum bulamıyor. Bizim buralardan ders çıkarmamız gerekiyor. Türkiye’nin tekrar kendi kendine yeten ve hatta tarımsal ürünlerini ihraç eden bir ülke olması gerekiyor. Biz bu potansiyellerin farkında olarak Silivri’de göreve geldiğimiz ilk günden beri tarım dedik, hayvancılık dedik, tarımsal üretim dedik. Tarım topraklarının korunması ve kollanması namus borcudur, vatan borcudur dedik. Silivri Belediyesi olarak bugün Silivri’nin en büyük çiftçisi biziz. 4.000 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Elde ettiğimiz yerli ve milli ürünleri de ayni olarak Silivri’deki çiftçilerimizle ve hayvancılarımızla paylaşıyoruz. Bu yıl mısır silajından fideye, katı gübre bertarafından yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaya, ayçiçek yağından ayçiçek tohumuna kadar üreticilerimize 25 milyon TL’nin üzerinde bir destek sağladık. Bugün dağıttığımız her bir torbada 80 bin çekirdek Türk ayçiçek tohumu var. Bir torba ile 13 ila 15 dönüm yer ekilebilecek. Esasında biz bunları siz çiftçilerimize verirken bir lütufta bulunmuyor, tam aksine sizden destek istiyoruz. Bu tohumları toprakla buluşturmanız Türk tohumcusuna, Türk tohumuna destek vermeniz açısından çok önemli. Yani siz bu ekimleri yaparak bizim proje ortağımız oluyorsunuz. Bu tohumlar ekildikçe Türk tohumcusu daha da cesaretlenecek. Bizden aldığı güçle laboratuvarını güçlendirecek, mühendis sayısını artıracak, daha çok Ar-Ge çalışması yapacak ve böylece daha kaliteli, daha verimli Türk tohumları üretecek. Biz üretmek ve Türk tohumculuğunu desteklemek zorundayız. Üretmezsek, tembel olursak, hep birilerine bahane bulursak yerimizde saymaya ve hatta geri gitmeye devam edeceğiz. Benim geri adım atmaya da yerimde durmaya da hiç mi hiç niyetim yok. Koşar adımlarla, emin adımlarla Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

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