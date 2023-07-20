Silivri'den üreticilere 2,5 milyon TL'lik destek

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın üretime destek projeleri kapsamında belediye arazilerinden elde edilen 50 bin balya saman hayvancılara dağıtmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 4 bin dönüm belediye arazisinde üretim yapan ve elde ettiği ürünlerle Silivri’deki çiftçileri ve hayvancıları destekleyen Silivri Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 1.750 dönüm belediye arazisinde yapılan yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa üretiminden elde edilen 50.000 balya samanın dağıtımı devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür devam eden çalışmalarla Silivri’deki yaklaşık 200 hayvancı hediye samanlarına kavuşmuş oldu. 18 Temmuz 2023 tarihinde Akören yolu üzeri cami tarlası mevkiinde yapılan temsili dağıtım töreninde ise toplam 50 üreticiye saman dağıtıldı. Silivri Belediyesinin hayvancılara saman dağıtımları, ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Silivri Belediyesi bu destekle üreticilere doğrudan 2,5 milyon TL destek vermiş olacak.

DUVAN: “ALLAH BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ÖMRÜNÜ UZATSIN”

Akören’de yapılan temsili dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Çiftçi Hanife Duvan, “Ben Akören’e geleli 30 yıl oldu ve burada hayvancılık yapıyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bize yem, saman ve her türlü üretim desteğini veriyor. Allah Belediye Başkanımızın ömrünü uzatsın ve ondan razı olsun.” dedi.

Duvan’ın ardından konuşan Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin, “Volkan Başkanım Türkiye’de bir ilk olarak tarıma ve çiftçilere yönelik çok büyük destekler başlattı. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanımız böyle destekler vermemişti. Sağ olsun kendisi bu iş el attı. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer birçok belediye örnek alarak bu gibi desteklere başladı. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve gelmeden önce Silivri’nin yalnızca sahilinden çarşı meydanından ibaret olmadığını, bu anlayışla yönetilirse Silivri’ye, Silivri’nin köylüsüne, çiftçisine, hayvancısına ve kırsalına ihanet edileceğini söylemiştik. Allah’a çok şükür ki bugüne kadar bu söylemin içini doldurarak; sizlerin dertleriyle dertlenen bir belediye başkanı, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak çalıştım. Bugün de saman dağıtım programında bir aradayız. İçerisinde alın teri olan, emek olan, çalışma olan bir programdayız. Biz ‘tarım bitti, hayvancılık bitti, tarım mı kaldı, hayvancılık mı kaldı’ diyenlerden değiliz. İnatla en büyük endüstrinin, en büyük sanayinin, en büyük fabrikanın bu topraklar olduğunu ifade ediyoruz. Bu nedenle verimli topraklarımızın korunması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bakın biz Silivri’de kaçak yapılarla boğuşmaktan, mücadele etmekten yorulmadık ama usandık. Yorulmadık, yorulmayacağız. Abisi, amcası, dayısı kim olursa olsun kaçak yapıların tamamını yıkacağız. Yaptığımız mücadele ile bugüne kadar tarım, orman ve maliye arazisine inşa edilen 1.200 kaçak yapıyı yıktık. Buralar birilerinin hafta sonu gelip mangal yapacağı, hobi bahçesi yapacağı, keyif çatacağı yerler değil. Buralar bize atalarımızdan, dedelerimizden miras değil emanet edilen, Türk milletine emanet edilen tarım topraklarıdır. Bu anlayışla kaçak yapılara asla göz yummayacağız.” diye konuştu.