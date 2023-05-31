Silivri'de yıl sonunda hünerler sergilendi

Silivri Belediyesinin kurslarında eğitim gören kursiyerlerin tüm marifetlerini sergilediği Kültür Merkezi Yıl Sonu Gösteri Programı, dopdolu içeriğiyle unutulmaz anlara sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, dopdolu içeriğiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğin sahne programlarında; klarnet ve kanun dinletisi, bağlama dinletisi, ud dinletisi, çocuk gitar dinletisi, yetişkin gitar dinletisi, halk oyunları, bale gösterisi, atölye çalışmaları, çocuk korosu, Türk Halk Müziği Konseri ve Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Kursiyerlerin temel dikiş, takı tasarım, amigurumi, örgü çanta, iğne oyası, tel kırma, punch nakış, kurdele nakışı, geri dönüşüm, makrome, mozaik, ahşap gravür, resim ve seramik branşlarındaki el emeği göz nuru ürünleri ise oluşturulan özel alanda Silivrililer için sergilendi.

YILMAZ: “HEDEFİMİZ SİLİVRİ’Yİ HER YÖNÜYLE GELECEĞE TAŞIMAKTIR”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde açılan 2022-2023 kış dönemi eğitimlerin sergi ve gösteri programında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Kültür Merkezi tarafından açılan kurslara katılarak eğitimlerini başarı ile tamamlayan tüm kursiyerleri, tüm gönül dostlarını tebrik ediyorum. Kurslarımızda eğitim veren bütün mesai arkadaşlarıma ve bütün hocalarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur’ diyerek kültür ve sanatın önemine işaret etmiştir. Geride bıraktığımız 4 yılda ‘Kültür, sanat ve sporla bezenmiş bir kent’ vizyonumuz doğrultusunda çok önemli çalışmalara hep birlikte imza attık. Silivri’deki kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunan projeleri el birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber hayata geçirdik. Yetişkin ve çocuklara eğitimler verdik, kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmeleri için fırsatlar sunduk. Gezi, tiyatro, sergi ve söyleşi başta olmak üzere yıl boyunca 500 etkinlikle 140.000 hemşerimizi kültür ve sanatla buluşturmanın, 50’ye yakın branşta da kurslar düzenlemenin mutluluğunu ve iftiharını sizlerle paylaşıyoruz. Elbette hedefimiz sadece kurslar açmak değil; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle hayat var dediğimiz Silivri’mizi her yönüyle geleceğe taşımaktır.” dedi.

Programa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal, Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda Silivri Belediyesinin kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere plaket takdim edildi.