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Silivri'de Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı

YAŞAM 25.12.2023, 12:19
Silivri'de Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı

Silivri Belediyesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle “Silivri Tarihi İçinde Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı” düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçenin kapsamında bir ilke daha imza attı. Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle “Silivri Tarihi İçinde Pîrî Mehmed Paşa Çalıştayı” yapıldı.

Üniversitelerde görevli tarihinde önemli yere sahip olan isimleri gelecek nesillerin öğrenmesi ve daha iyi tanıması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar uzman akademisyenleri tarafından Osmanlı Dönemi’nin önemli devlet adamlarından bir tanesi olan Pîrî Mehmed Paşa’nın hayatı, başarıları, fikirleri ve eserlerine dair bilgilerin aktarıldığı çalıştay, Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirildi. Silivri’nin önemli değerlerinden olan Pîrî Mehmed Paşa için düzenlenen çalıştaya; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Yalçıner, Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, “Silivri’de doğup büyümüş biri olarak belirtmek isterim ki, bu şehrin sokakları bizim oyun alanlarımızdı. Bu oyun alanları içerisinde Pîrî Mehmed Paşa’mızın camisinin avlusu da güzel vakit geçirdiğimiz bir yerdi. Çocukluk ve gençlik yıllarımızı düşündüğümüzde ilçemiz için çok değerli bir marka olan Pîrî Mehmed Paşa ile ilgili ne yazık ki bugüne kadar bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Nişantaşı Üniversitesinin yoğun destekleriyle bu çalıştayı hayata geçirdik. İlkini gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızı varlıklarınızla şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

YALÇINER: “SİLİVRİ’NİN TARİHİ ÖNEME SAHİP KONULARI ORTAYA ÇIKACAK”

Bilici’nin ardından konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Yalçıner, “Silivri Belediye Başkanlığı, Silivri Kent Konseyi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bir bilimsel aktivite için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalıştayı üniversitemizin bilgi birikiminin aktarılmasının bir parçası olarak görüyoruz. Çalıştayın ortaya çıkaracağı sonuçlar, Silivri açısından tarihi öneme sahip ve kayda geçecek konular olacaktır. Bu nedenle çalıştayın gerçekleşmesinden emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “PÎRÎ MEHMED PAŞA’YI ANMAK VE ANLAMAK İÇİN TOPLANDIK”

Çalıştayda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çağ açıp çağ kapatan asil ve soylu Türk milleti, tarih boyunca gıpta edilecek kahramanlıklar sergilemiştir. Türk sancakları yiğitliğin, mertliğin ve cesaretin sembolü olduğu kadar; iyiliğin, birliğin, yardımlaşmanın ve hala özlemle andığımız kalıcı barışın da alâmetifarikası olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Her seferimiz, her hareketimiz mazlumların, uzanacak el bekleyen biçarelerin; dini, dili ve kökeni ne olursa olsun feryat eden her faninin lehine ve yararına sonuç doğurmuştur. Nice siyaset ve devlet adamları, alpler, erenler, dervişler, Allah dostu evliyalar, bu mübarek mücadelede nefesleriyle, ilim ve irfan dolu sözleriyle, varlık ve birlik için ellerinden gelen her çabayı sonuna kadar göstermişlerdir. İşte şanlı tarihimize kalıcı izler bırakan, devletine ve milletine sadakatle hizmet eden, o muhterem isimlerden birisi de şüphesiz ki Pîrî Mehmed Paşa’dır. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi kudretli devlet adamları döneminde veziriazamlık yapması, Türk tarihindeki önem derecesinin bir göstergesi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun üstün askeri güç ve birikimine büyük katkılar sağlamıştır. Türk toplumunun birlik ve beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma anlayışına hizmetlerde bulunmuştur. Böylesine önemli bir devlet adamının farkında ve bilincinde olmanın ötesinde, yaşamaya ve yaşatmaya var gücümüzle çalışmak artık ötelenemez bir gerçektir. Kaldı ki atalarımızdan devraldığımız kutlu mirasın mana ve ehemmiyetini ziyadesiyle bilmenin, hakkıyla benimsemenin ve layıkıyla geleceğe taşımaya gayret etmenin üzerimize bir vazife olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Nitekim Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye vasiyetinde şöyle demektedir; ‘Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın’ buyurmuştur” ifadelerini kullandı.

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