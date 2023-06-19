Silivri'de eski kitap ve defterler harçlığa dönüşüyor

Silivri Belediyesi, eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte kullanılmayan defter ve kitapların geri dönüşüme kazandırılması için bir kampanya başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, 2022/2023 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte kullanılmayan defter ve kitapların geri dönüşüme kazandırılması için önemli bir kampanya başlattı.

Eski defter ve kitaplarını Silivri Belediyesinin Artı Kart aracına teslim eden Silivrililer, malzemelerin ağırlığı kadar para-puan kazanacak.

Artı Kart’lara yüklenen para-puanlar, market alışverişlerinde kullanılabilecek. Silivri Belediyesi bu etkinlik ile hem ormanları ve doğayı korumayı hem de ekonomiye pozitif yönde katkı sağlamayı hedefliyor.

Daha detaylı bilgi almak isteyen Silivrililer https://atikyonetimi.silivri.bel.tr/ adresini ziyaret ederek bilgi alabilirler.