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Silivri'de 'Börek Festivali' coşkusu

YAŞAM 19.07.2023, 16:03
Silivri'de 'Börek Festivali' coşkusu

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Ortaköy Börek Festivali, geleneksel börek yarışması, halk oyunları gösterisi, hediyelik eşya stantları ve ikramlar eşliğinde, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Ortaköy Börek Festivali, renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Festival kapsamında Silivri’nin maharetli kadınlarının hazırladığı 48 tepsi patriot böreğinin katılımıyla geleneksel börek yarışması düzenlendi. Tadım ve jüri puanlamasının ardından yarışmada dereceye giren yarışmacılara altın ödülü verildi.

Bigados Halk Dansları Topluluğunun gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Ardından sevilen sanatçı Rafet El Roman, en güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi.

Rafet El Roman konseriyle festival coşkusu adeta doruğa çıktı. Silivri Belediyesi Mahalle Evi kursiyerleri de festival kapsamında el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği bir stant açtı. 13. Ortaköy Börek Festivali’ne katılan bütün vatandaşlara patriot böreği ve ayran ikram edildi.

DERECEYE GİREN ÜÇ YARIŞMACI ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jüri üyeleri; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Haldun Pala, Sarı Ev Yemekleri İşletmecisi Zerrin Otman, Moody’s Cafe Mutfak Şefi Muhammed Aydoğdu, Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyeleri Enis Edip Akıcı ve Doğukan Bayesen, Silivri’nin maharetli kadınları tarafından hazırlanan patriot börekleri görüntü, form ve lezzetlerine göre değerlendirdi. Jüri tarafından yapılan puanlamaya göre geleneksel börek yarışmasında birinci olan Fatma Karataş tam altın, ikinci Fatma Bihnas yarım altın, üçüncü Züleyha Aygören ise çeyrek altın kazandı. Ayrıca dereceye giren üç yarışmacıya Anadolu Hastanesinden check-up hediye edildi. Üçüncü olan yarışmacıya ödülü MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, ikinciye Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, birinci olan yarışmacıya ise Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından takdim edildi. Başkan Yılmaz, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederken, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda konuşma yapan Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman, 13. Börek Festivali'nin bugüne, bugünü geleceğe taşımada adeta mihenk taşı olacağını belirterek,  Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ve her zaman kendilerine güvenen belde halkına teşekkür etti.

Festival konser programının ardından sona erdi.

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