Silivri'de anaokulu öğrencileri tarımı öğrenilyor

Silivri Belediyesi Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Elim Toprakta Projesi” hayata geçirildi. Proje kapsamında Silivri’de yaşayan 5 yaş grubu anaokulu öğrencilerinin tarım alanıyla ilgili olarak tohum, meyve ve sebzeleri tanımalarının ve ekim dikim işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini oyunlarla öğrenmelerinin sağlaması amaçlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarımı toplumun her kesimine yaymak” anlayışıyla Silivri Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi (TÜRAM) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silivri’de anaokulu öğrencilerinin tarım becerilerini geliştirmek için “Elim Toprakta Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında; Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Ümmehan Elginkan Anaokulu ve Silivri Ortaokulu/Anaokulundan 5 yaş grubu öğrencilerine tarım alanında eğitimler verilecek. Eylül 2023 – Haziran 2024 tarihleri arasında uygulanacak “Elim Toprakta Projesi” ile öğrencilerin; tarım alanıyla ilgili olarak tohum, meyve ve sebzeleri tanımalarının ve ekim dikim işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini oyunlarla öğrenmelerinin sağlaması hedefleniyor. Proje ile ayrıca; öğrencilerin yeteneklerinin artırılması, kendilerini geliştirmelerine ve ifade edebilmelerine imkân sağlanması, merak düşüncelerinin uyandırılması, gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü, beğeni duyguları ve estetik beğenilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu’nun proje yetkilisi olduğu çalışmada danışmanlık görevi ise Tarım Alanı Öğretmenleri Ezgi Önay, Arzu Zinni, Güniz Vulkan ve Serhan Azgöz tarafından yürütülecek.

BAŞKAN YILMAZ: “TARIM ÇALIŞMALARIMIZ ANAOKULLARINA KADAR YAYILDI”

“Elim Toprakta Projesi” ile ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden beri ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz’ sloganıyla bereketli topraklarımızı ekiyor, biçiyor ve işliyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri de gönlünü bu topraklardan ayırmayan, eli nasırlı çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Biz her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ sözünü kendimize şiar edindik. Bu düşünceden hareketle Silivri’de tarımın farklı kesimlere yayılarak sürdürülmesi gerektiğine inandık. Yaptığımız çalışmalarla birlikte Silivri Belediyesini İstanbul’un en büyük çiftçisi haline getirdik. Şimdi de Silivri Belediyesi ve Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hayata geçirdiğimiz “Elim Toprakta Projesi” ile tarım çalışmalarımız anaokulu seviyelerine kadar yayılmış oldu. Öğrencilerimiz bu projeyle birlikte tarımın farklı alanlarında eğitim görecek ve aynı zamanda tarımın önemini ve değerini anlamış olacak. Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün hizmetlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.