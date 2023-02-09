Şileli köy kadınlarından depremzedelere ekmek sevkiyatı

İstanbul Şile’de 57 köydeki fırınlarda deprem bölgesi için ekmek pişirildi. Ekmekler, Şile Belediyesi Aş Evi TIR’ı ile bölgeye gönderilecek.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanlığı tarafından 57 köye dağıtılan unlar köy kadınları tarafından bölgeye özel Ekşi Mayalı Köy ekmekleri gece boyu ve sabah saatleri dahil fırınlarda pişirildi ve yola çıkacak olan Şile Belediyesi Aş Evi Tırı ile bölgeye sevk edilmeye başlandı.

Köy fırınlarının başında gece boyu ekmek pişiren bölge sakinleri, ellerinden geldiğince ihtiyaç malzemesi desteği verdiklerini belirterek, "İlçe genelinde tüm köylerimizde kadınlarımız iş başında elimizden en azından bu geliyor. Ekmeğimiz haftalarca durabilen bilen bir ekmek olduğu için tercih edildi" dedi.

Köylerdeki fırınlara un tedarik ettiklerini söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, havanın soğuk olması dolayısıyla bölgede köy fırınlarında kadınların yaptıkları ekşi mayalı köy ekmekleri için 57 köyümüze belediye olarak un tedarik ettiklerini belirterek, "Allah razı olsun köy kadınlarımız, gece boyu sabah saatlerine kadar fırınlarda köy ekmeklerini pişirdiler. Hatta pişirmeye devam ediyorlar. Bugün hazırlanan ve deprem bölgesine gidecek olan Şile Belediyesi Aş Evi TIR’ımızda on bin kişiye sıcak yemek sağlamak üzere köy ekmeklerimizde ulaştıracağız” diye konuştu.