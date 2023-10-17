Şileli kadınların alın teri Şile'nin bereketi

Şile Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü Şile Yeryüzü Pazarı’nda düzenlenen mütavazi bir etkinlikle kutladı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kadınların tarımsal üretimdeki katkılarını vurgulamak amacıyla Şile Yeryüzü Pazarı'nda düzenlenen renkli etkinliğe Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın katılımıyla beraberindeki heyetle kadın çiftçilerin doğal el ürünleri ve yöresel lezzetlerini birlikte tattılar.

Doğal ve yerel ürünleriyle Şile halkının ve doğal ürünler pazarının ziyaretçilerin gözdesi olan Şile Yeryüzü Pazarı, düzenlenen etkinlikte gastronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında gerçekleşen etkinlik, kadınların tarım sektöründeki emeklerini kutlamanın yanı sıra, bu emeğin meyvelerini ziyaretçilerin sofralarına taşıdı. Şile Yeryüzü Pazarı’nda kadın üreticilerle sohbet ederek stantları gezen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kadınların kendi bahçelerinde yetiştirdiği taze sebzeler, el emeği ürünler ve geleneksel Şile lezzetleri katılımcıların özel ilgisiyle karşılaştı. Kadın çiftçiler, kendi elleriyle hazırladıkları reçellerden, sirkelere ve Şile’ye özgü yöresel lezzetlere kadar birçok ürünü ziyaretçilere sunarak geleneksel lezzetleri ve Şile’nin güzelliklerini bir araya getirdi.

KADINLARIMIZIN EMEĞİ ŞİLE YERYÜZÜ PAZARI’NDA

Kadın çiftçilerin üretimdeki önemine dikkat çeken Başkan Ocaklı, "Kadın çiftçilerimiz emekleriyle tarım sektöründe çok önemli bir rol oynuyor ve bugün, onların bu emeğini anlamak ve takdir etmek için bu etkinlikte bir araya geldik ve elbette bir sonraki etkinliğimizi daha geniş kapsamlı gerçekleştireceğiz. Çünkü Çiftçi Kadınlarımızın, Analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin el emeklerine sahip çıkmak bizim asri görevimiz. Şile Yeryüzü Pazarı'nın zengin ürün yelpazesi, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda kadın üreticilerimizin, köylümüzün ve küçük aile çiftçiliği modelinin topluma katkısının da bir yansımasıdır. Şile Yeryüzü Pazarımız, sadece bir pazar yeri değil, geleneksel üretim değerlerimizi yücelten bir platform olarak öne çıkıyor. Kadın üreticilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.