Şile depremin yaralarını her yönden sarıyor

İstanbul'da Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve çalışma arkadaşları Kahramanmaraş ve Elbistan Merkezli depremlerin ardından Şile olarak birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdikleri yardım kampanyası organizasyonu sayesinde çok sayıda yardım tırları bölgeye sevk edildi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Depremlerin ardından yaraların sarılması için seferber olan İstanbul Şile'den kısa zaman sonra bölgeye Şile Belediyesi AŞEVİ sevk ediliren, günde 10 bin kişiye sıcak yemek temini sağlanmaya başlanmıştı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da görev yapan belediye çalışanlarının yanı sıra gönüllü vatandaşları bölgede ziyaret etti.

Başkan Ocaklı, “Sizlerin destekleriyle Şile’mizde topladığımız yardımları Hatay’daki hizmet noktasından, kurulan mobilize ekiplerle kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Yaşanan afetin ilk gününden itibaren bölgede bulunan ekiplerimize çalışmalarından dolayı, siz kıymetli Şileli hemşehrilerimize de yardım kampanyamıza sağladıkları destekler için teşekkür ediyorum. Şile Belediyesi olarak Şile adına burada her şey normale dönene kadar yardım ve belediyecilik çalışmalarına destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ocaklı, siyaset için değil, insanlık için Şile adına bulunduklarını kaydetti.

Bölgeye toplanmak üzere gıda, temizlik maddesi, hijyen maddesi gibi temel ihtiyaçlarının toplanma merkezi olan Şile Kapalı Spor Salonunda hayır sever vatandaşların destekleriyle gelen yardımlar toplanmaya devam ederken bölgeye sevklerin devam ettiği edinilen bilgiler arasında yer alırken, acil ihtiyaç olarak özellikle hijyen malzemesi desteğine olduğu bildirildi.