Şile Belediyesi yeni araç filosunu kuruyor

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 2023 itibariyle Belediye temizlik hizmetlerinin belediyenin öz kaynaklarıyla kurulacak olan kendi araç filosunun hayata geçirileceği ve artık çöp toplama ihalesinin gerçekleştirilmeyeceğini açıklamış ve ilk adım atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Şile Kenet Meydanında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Şile Belediyesi’ne hidrolik sıkıştırmalı atık toplama aracı hibe etti.Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından teslim alınan araçlar ve yeni kurulacak olan araç filosu hakkında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Bizlere teslim edilen Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araçlarımız ilk değil. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızdan bizlere hibe edilen araçlarımız oldu ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından iki adet hibe aracımız daha teslim aldık. Bu nedenle TBB Başkanımız eski Bakanımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendiye teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimiz Dr Hayri Baraçlı’ya ve bizlere araçları teslim eden Genel Sekreter Yardımcımız Halil İbrahim Azak’a Genel Başkan yardımcılarımıza ve Sayın Erkan Kandemir’e ayrıca teşekkür ediyorum. Şilemiz adına güzel bir başlangıcın heyecanını yaşıyoruz. Belediye olarak artık kendi şantiyemizi oluşturuyoruz, kendi filomuzu oluştururken hibelerde destek sağlıyor.

Önümüzdeki genlerde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir aracımız daha gelecek ve Şile Belediyesi olarak kendi imkan ve öz kaynaklarıyla 14 adet aracıda Mayıs ayına kadar almak ve filomuza kazandıracağız böylelikle Çöp toplama işini Şile Belediyesi kendisi yapacak ihale yapılmayacak. Bizlere bu imkânları sağladıkları için Devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak araç teslimleri ile ilgili Türkiye Belediyeler Birliği olarak Şile Belediye Başkanlığımıza hibe ettiğimiz bu araçlar Şile halkının hizmetinde kullanılacak olmasının yanında Şilemize hayırlı olmasını diliyorum değerlendirmesini yaptı.