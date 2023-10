Şile Belediyesi'nin özel ekibi köprü vazifesi görüyor

Kadınlar, çocuklar, özel gereksinimli bireyler, yaşlılar ve yoksullar başta olmak üzere hakları daha fazla korunmaya ihtiyacı olan, kendini yalnız ve çaresiz hisseden herkese yalnız olmadığını çalışmalarıyla kanıtlayan Şile Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü uzman personelleriyle kapı kapı gezerek hizmetleri anlatıp başvuruları alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın 2019 yılında göreve geldikten kısa zaman sonra “Önce İnsana Hizmet” anlayışıyla oluşturulan Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğüne ekipler tüm Şile İlçe sınırları dahilinde mahalle mahalle ,sokak sokak dolaşarak yaşlıların, ihtiyaç sahiplerinin, hastaların yanlarında olarak “Bir Tebessüm Ömre Bedel” diyerek vatandaşların sesini, taleplerini dinleyerek çalışmalarını en üst performansla sürdürüyorlar.

Gıda desteğinden, kırtasiye desteğinden sağlık hizmetlerine kadar her yaştan ve her kesimden vatandaşlara hizmet üretmeye çalışan Şile Belediyesi, yatan hasta ve bakıma muhtaç hastaları da unutmuyor.

Şile Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü ekipleri, Engelli , yaşlılar yatağa bağımlı yatan hastalara hasta yatağı hizmeti veriyor.

Hasta ve hasta yakınlarının yükünü bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla Şile Belediyesi ekipleri hasta yataklarını evlere kadar götürerek ücretsiz olarak teslim ediyor. Evde hasta yatağının montajını yapan personel sonrasında kumandalı yatakların kullanımını anlatarak vatandaşlara yardımcı oluyor.

Sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getiren Şile Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Belediye olarak sadece fiziki değişim, caddeler, yollar yapmak değil vatandaşlarımızın kalbine giden gönül yollarını da yapmayı kendimize düstur edindik. Sadece klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Şile insanımızın her mahallemizde günlük hayatının her alanında her anında var olmayı ben ve mesai arkadaşlarım kendimize görev edindik . Belediyemizin sosyal yönünü hem yardım faaliyetleriyle hem de uyguladığımız onlarca projeyle güçlendiriyoruz. Yardımlarımızın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaya yönelik inceleme araştırmalarımızı disiplin içinde hayata geçiriyoruz. Yerinde ziyaretlerle hizmette etkinlik ve verimlilik sağlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı dahada büyüterek yeni hedef projelerimizle insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların yüzlerinde yer alan küçük bir tebessüm, bizlere ettikleri dualar ömre bedel" diye konuştu.