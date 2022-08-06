Sıkışan güvercine itfaiye desteği

Adıyaman'da camın arasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Olay Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın 4'üncü katında camın arasına sıkışan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cama sıkışan güvercini sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye erleri tarafından su içirilen güvercin daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.