Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'nde seçim heyecanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimlerinde, dört yıl süre ile görev yapacak İcra Komitesi üyeleri belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) seçimlerini yeni dönemde de Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin listesi kazandı.

SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, 2012 yılında ortaya koyduğu, tüm eksperleri bir araya getirme yönündeki hayallerinin gerçekleştiğini belirterek, 6 aylık enflasyon farkının ücret tarifesine yansıtılması gerektiğini ve SEDDK nezdinde girişimlerin devam ettiğini belirterek seçimlerin meslek için hayırlı olması diledi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, SEİK Daimi Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, SEİK tarafından temsil edilen eksperler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’ nun da toplantıya katılmak istediğini, ancak programındaki değişiklik nedeniyle katılamadığını bildirdiğini söyledi.

Acenteler ve eksperler ile birlikte sektörün tüm unsurlarının birlikte var olmasının önemine değinen Ülken, bunu sağlamak için emek verdiklerini, özellikle son dönemde yaşanmakta olan ekonomik zorluklar sebebi ile eksperlerin ekonomik açıdan da korunması gerektiğini, 2022 yılı aralık ayı içerisinde başlanılan eksper ücret görüşmelerinin sonlandığı 2023 yılı temmuz ayı itibarı ile görüşülen ücretin yetersiz kaldığını, ilk 6 aylık enflasyon farkının ücretlere yansıtılması gerektiğini, bunun için gerekli görüşmelerin yapıldığını, talebin SEDDK ya iletildiğini, olumlu sonuçların beklenmekte olduğunu ifade etti.

Konuşmalar sonrasında yapılan seçimlerde, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyelerinin listesi kazandı.

Buna göre Ahmet Nedim Erdem başkanlığındaki yeni dönem yönetim kuruluna; Adem İren, Sezai Seçkin Durahim, Burçin Yasan, Oğuz Vasif İpkin, Engiz Özaydın ve Alp Gülşener seçildi.