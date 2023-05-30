Sigara içmeyen çalışanlara 2 gün ek izin

Hubtic, sigara içmeyen çalışanlarına iki gün ek izin verdi.İSTANBUL (İGFA) - Hubtic, dünyada her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan sigaraya karşı ‘Dumansız Hubtic’ uygulamasını başlattı.

Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çalışanlarını sağlıklı yaşama teşvik etmek için ‘Dumansız Hubtic’ uygulaması başlattıklarını, buna göre sigara içmeyen çalışanlarının yılda iki gün ek izin kullanabileceğini söyledi.

Şirketteki yaş ortalamasının 30 olduğunu söyleyen Cansu, “Bu genç ekibi sağlıklı yaşama teşvik etmek, işveren markamızın en önemli hedeflerinden birini oluşturuyor. Bilindiği üzere sigara yalnızca içene değil çevresindekilere de büyük zarar veriyor. Biz de ek izin uygulamamızla hem sigara içmeyen çalışanlarımızı ödüllendiriyor hem de sigara içen çalışanlarımızı bırakmaları yönünde teşvik ediyor ve motivasyon sağlıyoruz. Dumansız Hubtic uygulamamızın yanı sıra çalışanlarımızın sağlığını ve esenliğini korumayı hedefleyen İK projeleri geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.