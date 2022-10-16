"Sıfır atık hayat misyonu olarak benimsenmeli"

Kocaeli'de düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde konuşan sanatçı Buray, elini taşın altına koyma döneminin geçtiğini belirterek insanların uyanması gerektiğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde konuşan sanatçı ve çevre aktivisti Buray, insanların sıfır atık konusunu hayat misyonu olarak benimsemeleri gerektiğini söyledi.



Araştırmacı Ömür Akkor moderatörlüğünde düzenlenen NTV Yeşil Ekran-Yeşil Hayat Paneli’nde konuşan Buray, “Çevresini, doğasını, geleceğini seven binlerce insan olduğuna inanıyorum. Ama hayat kavgasından ne yapacağını bilemiyorlar. İş herkesin elini taşın altına koymasını sürecini geçti. Amacımız insanları bilinçlendirmek daha doğrusu uyandırmak” dedi.

AYAKKABI, MONT DEĞİŞİYORUZ

Bir diğer panelist, NTV ekran yüzlerinden Seda Öğretir ise tüketim konusunda son derece hassas olduğunu belirtti. Öğretir, “Çocuğumun ayağı büyüyor. Aynı ayakkabı ile seneyi tamamlıyor. Aynı numaradan farklı ayakkabı alacak olsam seneye kullanılmaz hale gelecek. Bunun yanında bir grubumuz var. Çocuklarımızın ayakkabı, mont gibi kıyafetlerini değiştiriyoruz. Ben de çocukluğumda bu şekilde yetiştirildim. Kıyafetler hem daha uzun kullanılmış oluyor hem de aile ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Daha az tüketim olduğu için çevre de korunuyor.

Kıyafetlerimi kuru temizlemeye çok az veriyorum. Ufak bir lekede hemen kuru temizlemeyi tercih etmiyorum. Dolayısıyla kıyafetlerimin ömrünü uzatırken aynı zamanda tüketimin de önüne geçmiş oluyorum. İşimiz sebebiyle kıyafet değiştirmemiz gerekiyor ama şu an üzerimdeki tişörtün 10 yıllık olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

DOĞA ORGANLARI ÇALIŞTIRIYOR

Çocukların sağlıklarında problemler yaşanmaya başladığını söyleyen Öğretir, “Pandemi döneminde çocukların görmeleri yüzde 30 oranında bozulmuş. Telefonlara bakmaktan hep. Uzmanlar uzağa bakılmasını tavsiye ediyor. Doğada bu mümkün. Doğa aynı zamanda melodileriyle, kokularıyla bizleri misafir ediyor. Sadece gözümüzü değil kulağımızı ve burnumuzu da çalıştırıyor” şeklinde konuştu.

TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş ise vakfın çalışmalarından bahsettiği panelde 30 yıl önce bir avuç gönüllü ile yola çıkan vakfın bugün 1 milyonu aşkın gönüllüsü ile büyük bir aileye dönüştüğünü kaydetti.