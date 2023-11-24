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Şifanın adresi Başiskele Termal Tesis olacak

YAŞAM 24.11.2023, 10:39
Şifanın adresi Başiskele Termal Tesis olacak

Kocaeli Büyükşehir tarafından inşa edilen Başiskele Termal Tesis, hizmete girdiğinde şifa dağıtacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlarına devam ediyor. Kocaeli’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir, bu bağlamda Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste hızlı bir ilerleme kaydediyor. Yeniköy Mahallesinde devam eden projede yüklenici firma, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA KAYNAĞI

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele’nin yıldızı olacak. Yapının A blok kısmında temel beton dökme işlemini tamamlayan ekipler, 4.00-0.00 kotları arası tüm dış ve iç perdelerin betonu ve kolonların betonlarını dökerek çalışmalarını hızlandırdı.

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak olan tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

İç ve dış büyük havuzda döşeme demir donatı montajı ile B blokta -8.00 ; -4.00 kotları arası dış perdelerde yalıtım imalatları devam ediliyor. 4.00-0.00 kotları arası 1. kısım perdelerin betonu, su deposunda  -0.38 kotu döşeme betonu ile C blokta -4.00-0.00 kotları arası 4 adet kolonun betonun döküldüğü projede tüm işler Büyükşehir’in kontrolünde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu bağlamda -3. katta mekanik cihaz ve tesisat montajı sürüyor. Şap imalatının tamamlandığı, seramik imalatının da devam ettiği projede şu an 0.00 kotu tabliye kalıp iskelesinin kurulumu gerçekleşiyor.

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