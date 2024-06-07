Şiddetle mücadelede birliktelik önemli

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı’nda bir tesiste Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) koordinasyonuyla düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili”seminerine katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, KEFEK ve SUBÜ ortaklığıyla düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Medyanın Dili” toplantısında önemli mesajlar verdi. Başkan Alemdar, “Üniversitelerimizin, ilgili kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özellikle medyamızın bu konuda ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddetle mücadelede başarıya tüm paydaşların birlikteliğiyle ulaşabiliriz. Şiddeti önleyen yaklaşım oldukça önemlidir” dedi.

Programa Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,CHP Sakarya MilletvekiliAyça Taşkent, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever,SAÜ Rektörü Prof.Dr.Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof.Dr.Mehmet Sarıbıyıkve Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız da yer aldı.

Toplantıda konuşan Alemdar, “Böyle önemli bir konunun şehrimizde gündeme getirilerek, hassasiyet ortaya konulmasından oldukça memnuniyet duydum. Her gün medyada münferit olaylara şahit oluyor, üzülüyoruz.Devletimizin bütün kurumları bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için üstün bir gayret gösteriyor.Fakat uzmanları kadar bizler de fark ediyoruz ki, şiddeti büyüten ve yaygınlaştıran unsurlardan biri de bu haberlerin yaygınlaşması ile oluyor” dedi.

Başkan Alemdar medyanın bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu program inanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu konuda daha dikkatli olmamıza fırsat tanıyacaktır. Üniversitelerimizin, ilgili kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özellikle medyamızın bu konuda ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddetle mücadelede başarıya tüm paydaşların birlikteliğiyle ulaşabiliriz. Şiddeti önleyen yaklaşım oldukça önemlidir” dedi.

Seminerde kadına şiddette mücadele noktasında önemli mesajlar verildi, hassasiyet içeren noktalara dikkat çekildi.