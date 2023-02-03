Şiddetin flörtü masaya yatırıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Flört Şiddeti Eğitici Eğitimi” Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Flört Şiddeti Eğitici Eğitimi” yoğun bir katılımla Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği tarafından verilen eğitimde Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, TMMOB, Toy Gençlik Derneği ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden katılımcılar yer aldı.

“Flört Şiddeti Eğitici Eğitimi” ile eğitim alan katılımcılar ilerleyen süreçte eğitici olarak 14-25 yaş gençlere yönelik atölyeler düzenleyecek. Bu atölyeler ile şiddete karşı mücadelenin yaygınlaştırılmasında önleyici ve önemli bir rol oynanması amaçlanıyor.

Eğitimi tamamlayan katılımcılara belgeleri takdim edilirken etkinlik, çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.