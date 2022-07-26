'Şiddete karşı iletişim' projesi Nar Milas'ta gerçekleşecek

Muğla'da Milas Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile Nar Projesi Milas’ta hayat buluyor.MUĞLA (İGFA) - Kadın Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi olan Nar Projesi Milas’ta hayata geçiyor.

İzmir, Manisa ve Muğla odaklı sürdürülen proje kapsamında medyadaki şiddet dilini dönüştürme, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırma ve şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışmalar başladı.

Şiddetin yoğun olarak gözlendiği mahallelerde Nar Buluşmaları düzenlenerek, psikolog, avukat ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir değişim başlatmayı hedefliyor.

Nar Projesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler Milas’ta da gerçekleştirilecek.

Milas Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde düzenlenecek olan etkinlik 27 Temmuz Çarşamba (Yarın) günü saat 14.00’te Güllük Çay Bahçesi’nde gerçekleşecek. Düzenlenecek etkinlikte kadınlara ve kanaat önderlerine yönelik alanında uzman avukat ve psikologlar eşliğinde bilgilendirmelerde bulunulacak.