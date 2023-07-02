Sıcaktan bunalan mesire alanlarına koştu

Bayram tatili münasebetiyle şehir değiştirmeyerek Şanlıurfa’da kalan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın son gününde Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerini ve mesire alanlarına akın etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşayan Şanlıurfalılar, Kurban Bayramı tatilinin son gününde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin GAP Vadisi, Cumhuriyet Sosyal Tesisleri ve SUKAY tesislerine akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin son gününü değerlendirerek soluğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri ve mesire alanlarında alan vatandaşlar piknik yaparken çocuklar da oyun parklarında doyasıya eğlendi.

Sıcaklardan kaçarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı yeşil alanlara akın eden vatandaşlar bayramda kestikleri kurban etlerinden kendilerine ayırdıkları paydan özenle hazırlayarak mangal yaktı. Özellikle kente özgü tescilli lezzetlerden olan Urfa Ciğer Kebabı ve Balcanlı Kebap vatandaşların ilk tercihi oldu.

Vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 'Daha Yeşil ve Yaşanılabilir Bir Şanlıurfa' hedefiyle kente kazandırdığı SUKAY tesislerinde deniz bisikletiyle su üzerinde seyahat etme şansı yakalarken Çocuklar da her zamanki gibi oyun guruplarında keyifli vakit geçirdi.