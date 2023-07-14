Sıcak havalarda hayvanları kuru mama ile besleyin

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Geçici Hayvan Bakımevi’nde görevli Veteriner Hekim Mehmet Bayram, Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasında sokak hayvanlarının sağlığı için önemli uyarılarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası, sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor.

Sokak hayvanlarının özellikle susuzlukla karşı karşıya kaldığını belirten Veteriner Hekim Mehmet Bayram, sokak hayvanlarını sağlığı için önemli bir hususa dikkat çekti.

Sokak hayvanlarına evsel atıklarla da besleme yapıldığını belirten Veteriner Hekim Bayram, sıcak hava sebebiyle evsel atıklarda meydana gelebilecek bozulmaların zehirlenmelere sebebiyet verebileceğini belirterek, kuru mama ile besleme yapılması gerektiğini ve gıda ve su kaplarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Veteriner Hekim Bayram, “Özellikle bu dönemlerde duyarlı vatandaşlarımız tarafından mama ve su bırakılmaktadır. Bunlar sokak hayvanlarına yardım amacıyla bırakılırken halk sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun süreli olarak bırakılan evsel atıkları vektörlerin üreme alanı haline de gelebilir. Bunların önüne geçmek adına bu kaynakların sürekli ve düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.