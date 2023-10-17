Siberay, İzmir'de eğitim kurumlarında

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir Bakırçay Üniversitesi Kampüsünde öğrencilere SİBERAY bilgilendirme çalışmaları yapıldı.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - İzmir'de bulunan resmî ve özel eğitim kurumları kademelerinde bulunan öğrencilere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında hazırlanan bilgilendirme videoları ile "güvenli ve bilinçli internet kullanımı, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber risk ve tehditler" konularında bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan SİBERAY projesi kapsamında, İzmir Bakırçay Üniversitesi kampüsünde üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oluşturulan uyum programı süresince Yasadışı Bahis, Siber Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.