SGM’lerde yeni dönem başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi dersleri başlıyor.SAKARYA (İGFA) - 2023 – 2024 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) dersler başlıyor.

7-14 yaş arası öğrencilere yönelik Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerde Keman, Ukulele, Gitar, Bağlama, Piyano, Almanca, İngilizce, Dinimi Tanıyorum, Peygamberimi Tanıyorum, Kuran-ı Kerim, Satranç, Akıl Oyunları, Karakalem, Resim, Drama, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Halk Oyunları, Mutfak, Robotik Kodlama, Tasarım, Becerikli Eller, Anlayarak Hızlı Okuma, olmak üzere 22 farklı branşta eğitimler gerçekleştirilecek. Atölyelere ilişkin ayrıntılı bilgilere ise 444 4 054 (3787-3712) numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.

İLK DERS ZİLİ 18 EKİM’DE ÇALACAK

Kış dönemini verimli geçirmek isteyen çocukların birbirinden farklı branşlarda eğitimler aldığı SGM’ler alanında uzman kişileri çocuklarla buluşturuyor. Bir öğrencinin iki branş seçme hakkı olduğu ve ek olarak Kuran-ı Kerim ve Değerleri Eğitimi’ni de tercih edebildiği kurslarda ilk ders zili 18 Ekim Çarşamba günü çalacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3787-3712), Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için 418 18 36, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için 517 10 06, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için 582 54 01 ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için 502 29 88 numaraları arayabilecek.

Öte yandan Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezine 1414, Akyazı SGM’ye 166, Geyve SGM’ye 259, Karasu SGM’ye 566, Sapanca SGM’ye 270 olmak üzere 2 bin 675 öğrenci kayıt yaptırdı.