SGM’de Engelsiz Yaz Okulu başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de Engelsiz Yaz Okulu kayıtları başlıyor. 3 Temmuz Pazartesi gün alınmaya başlayacak kayıtların ardından ilk ders zili 10 Temmuz Pazartesi günü çalacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Engelsiz Yaz Okulu’nda yeni dönem başlıyor.

Birbirinden farklı branşta engelli bireylere eğitimlerin sunulacağı atölyeler için kayıtlar 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle alınacak. İlk ders zili ise 10 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Kursiyerler aileleri ile birlikte atölyeler için Sosyal Gelişi Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilecek.

DERSLER 10 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyeler, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Engelsiz Yaz Okulu'nda okuma-yazma, filografi, müzik, ahşap boyama, mutfak, tasarım, geri dönüşüm, takı tasarımı, ekoloji, görsel sanatlar ve halk dansları gibi geniş yelpazede eğitimler sunulacak. Dersler 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Engelsiz bireyler atölyelerde hem öğrenecek hem de yeteneklerini keşfedecek.