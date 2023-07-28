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SGM atölyelerinden lezzet fışkırıyor
YAŞAM 28.07.2023, 17:38
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinin özel çocukları ve anneleri mutfak atölyesinde buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde devam eden engelsiz hobi kursları renkli etkinlik ve buluşmalarla devam ediyor. Engelsiz yürekler aileleri ile birlikte SGM mutfak atölyesinde buluştu.
Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler annelerinden börek ve gözleme yapmanın püf noktalarını öğrendi. Börek ve gözlemeleri büyük özveri ve titizlikte yapan anneler, pişirme işlemi sonrasında tatlarına çocukları ile baktı. Anneler, hobi kurslarında eğitim gören özel çocuklarını heyecan dolu ve leziz etkinlikte buluşturan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundu.
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