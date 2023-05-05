Sezon öncesi Ayvalık'ta detaylı temizlik

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonu öncesi mesire alanları, sahiller, tarihi kent sokakları ve Ayvalık genelinde çöp toplama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Temizlik hizmetlerini kendi öz kaynaklarıyla yürüten Ayvalık Belediyesi, araç filosuna kattığı çöp taksilerle tarihi kent sokaklarından, kentin tüm geneline ulaşılmadık nokta bırakmıyor.

Ayvalık’ın temizliği ve güzelliği için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye olarak kentin temizliği ve güzelliği için sürekli çalışma ve teyakkuz içerisinde olduklarını söyledi.

Yaz ayının gelmesine az bir süre kala vatandaşların ve kente gelen misafirlerin hafta sonlarında ya da fırsat buldukça pikniğe gittiklerini ve belediye olarak görevlerinin onlara temiz ve hijyen bir ortam sunmak olduğunu belirten Başkan Ergin, “Bizler de yaz öncesi ilçemizin piknik ve mesire alanlarında temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında kentimizin her noktasında temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Biz çevremize gözümüz gibi bakıyoruz ve temizliği için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız da çevremiz konusunda duyarlılık gösterirse daha temiz ve güzel bir Ayvalık’ta hep birlikte nefes almış oluruz” dedi.