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Sezen Aksu şarkıları Chicagolu Türkleri buluşturdu

YAŞAM 23.10.2023, 09:28
Sezen Aksu şarkıları Chicagolu Türkleri buluşturdu

Türk sanatçılar Aslıhan Erkişi, Ertuğrul Erkişi, Tamer Pınarbaşı ve ünlü besteci Ara Dinkjian, 'Sezen Aksu şarkıları'yla Chicagolu Türkleri bir araya getirdi. Konsere Türklerin yanı sıra Türkçeye ilgi duyan vatandaşlar da katıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New Jersey’de yaşayan Türk sanatçılar Aslıhan Erkişi, Ertuğrul Erkişi, Tamer Pınarbaşı ve ünlü besteci Ara Dinkjian'ın 'Sezen Aksu' etkinliği büyük ilgi topladı.

Aslıhan Erkişi'nin ilk solo seslendirmesinden oluşan konser için Amerika turnesine çıkan sanatçılar, Sezen Aksu'nun söylediği şarkılarla beraber 17 eseri müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçının; "Ağladıkça", " Vazgeçtim", " Gel gel sarışınım", " Firuze", "Kavaklar", " Sen ağlama" ve "Ah İstanbul" gibi şarkıları seyirciyle beraber söyleyen sanatçılar büyük alkış topladı.
Grup, konser serilerine Nort Carolina, Virginia, Orlando, Atlanta, Houston gibi yerlerde devam edeceği bilgisiini paylaştı.

Konsere muhabirimizin Türkçeye ilgi duyan arkadaşları da katıldı. İlk defa Türk müziği konseri dinleyen Jade ile Jasmin, konseri çok beğendiklerini ifade etti.

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