Sezai Karakoç Sakarya'da anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç’ konulu panel gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında diriliş şairi Sezai Karakoç, AKM’de düzenlenen programla anıldı.

Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç konulu panelde, ünlü şairin hayatına dair kısa bir film gösterimi yer aldı. Prof. Dr. Fatih Andı, Prof. Dr. Turgay Anar, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak ve Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı programda, Başkan Ekrem Yüce’nin ünlü şairin Mona Roza adlı şiiri okuması, salonda büyük coşkuya sebep oldu.

Programda konuşan Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Karakoç’un sadece bir şair olmadığını vurgulayarak, “Karakoç kadar birçok alan ile ilgilenerek, bulunduğu çağı çepeçevre kuşatmaya çalışan ve Müslüman sıfatıyla düşünme yönünü ön plana çıkarmaya gayret gösteren bir şairdi. O dönemde tamamen kendi imkanları ile hareket eden o kısıtlı ve sıkıntılı günlerde tüm olanakları değerlendirmeye çalışan özel bir şahsiyettir” dedi.

Prof. Dr. Turgay Anar, Karakoç ile bizzat tanışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, kendisini her şeyden önce oldukça sükûnet içerisinde bir insan olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Fatih Andı ise konuşmasında Karakoç’un kendi çağına getirdiği yeniliğe işaret etti. Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak, tarihin ibretlerle dolu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla tarihi bilmenin toplumsal olarak karşılaşılabilecek tüm sıkıntılara bir anlamda hazırlıklı olmak olduğunu savunmaktadır. Bir toplumun kendi idealini oluşturması oldukça önemli olduğunu savunan Karakoç, aynı zamanda tarihin günlük politikalara kurban etmeden ciddiyetle ele alınması gerektiğini savunur” dedi.

BAŞKAN YÜCE: KARAKOÇYILMAZ BİR DAVA ADAMIYDI

Düzenlenen programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ünlü şairin savunduğu değerler noktasında hiçbir zaman taviz vermediğini söyledi.

"Rahmetli Sezai Karakoç, bir şair olmanın yanında aynı zamanda önemli bir mütefekkir ve yılmaz bir dava adamı idi" diyen Başkan Yüce, "Onun fikirleri ve mücadele alanı alışılagelmişin dışında, hiçbir güce dayanmadan ve inandığı değerler noktasında hiçbir taviz vermeden hareket etmesiydi. Kendisi yaşadığı çağın içerisinde kaybolmadan aynı zamanda o çağın da tüm reflekslerine hakim bir diriliş tasavvuru geliştirdi. Bu vesile ile ben bir kez daha şairimiz, mütefekkirimiz Sezai Karakoç’u rahmetle anıyor ve programın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Program sonunda ise katılımcılara kura ile Karakoç’un "Hatıralar" adlı 2 ciltlik kitabı hediye edildi.