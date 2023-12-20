'Şeytan Tüyü' Marmaris'te

Muğla'da Milas Karya Tiyatro Atölyesi oyuncularının rol aldığı; ödüllü yazar ve yönetmen Dağlar Uygur'un son oyunu "Şeytan Tüyü", 22 Aralık Cuma günü, Marmaris Armutalan Kültür Merkezinde saat 20:30’da sahnelenecek.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - “Ödüllü yazar ve yönetmen Dağlar Uygur'un son oyunu "Şeytan Tüyü", 90'larda şarkıcı olmak isteyen Nazım'ın hikayesini konu alır. Nazım, Yalova’da küçük mekanlarda sahne alır. İstanbul’a gitmek ister ama buna cesaret edemez. Tam bu noktada yanında bir şeytan belirir ve onu İstanbul’a götürmek için 10 yıl uğraşır. Geçen sürede 90'ların politik ve sosyal hayatı karışıktır. Babası Nazım’ın gündemle ilgili duyarsızlığa tepkilidir ve İstanbul’a gitmesi için destek vermez. Nazım’ın İstanbul’a gitmesinin önünde bir engel daha vardır. O da Melek adlı bir kızdır. “

Sezonun en iddialı oyunlarından olan Şeytan Tüyü için izleyici profilene +15 yaş sınırı getirilmiş.

Oyun, çarpıcı ve şaşırtıcı senaryosunun yanında 90’lardan hafızalara kazınan şarkıları ile de öne çıkıyor.

Müzik direktörlüğünü ve aranjörlüğünü Emir Adıgüzel’in yaptığı oyunda şarkıları Dağlar Uygur seslendiriyor. Dans düzeni koreograf Serenay Oğuz tarafından yapılan oyunun teknik tasarımları Gamze Uygur’a ait. Mehmet Sezen’in yapım asistanı, Eylem Güner’in reji asistanı olduğu oyunda, Orkun Tepeköylü, Sevgi Yaşar, Ersin Yeniceli ve Dağlar Uygur rol alıyor.

Oyunun biletleri, Biletinial.com ve oyun günü gişeden alınabiliyor.