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Seyitahmet Mahallesi'ne daha sağlıklı altyapı
YAŞAM 08.02.2024, 16:25
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 316 sokakta ek kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda ihtiyaç olunan bölgeye daha sağlıklı bir altyapı temin edildi.
MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerin güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 316 sokakta ihtiyaç olunan noktadaki ek kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirildi. Çalışma ile bölgeye daha sağlıklı bir altyapı temin edildi.
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