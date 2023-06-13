Seyfettin İnce'ye sıcak asfalt

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Seyfettin İnce Caddesi'nde hizmete sunduğu yeni içme ve yağmur suyu hatlarının ardından sıcak asfalt çalışmalarını tamamlarken cadde üzerinde kaldırım ve park cepleri çalışmalarına devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan alt yapı çalışmalarının ardından Seyfettin İnce Caddesinde 2 kat sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Seyfettin İnce’de Sıcak Asfalt Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman’da 1900 metre uzunluğunda ki Seyfettin İnce caddesinin içme suyu, yağmur suyu hattı ve menfez çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından çift yönlü 850 metre iki kat sıcak asfalt çalışması bitirilmiş olup yol çizgileri çizildi. Seyfettin İnce Caddesinde kaldırım ve park cepleri çalışmaları sürüyor. Geri kalan 1050 metre yolun asfalt çalışması proje kapsamında önümüzdeki günlerde başlayacak.

Turgutreis Caddesine 2 Kat Sıcak Asfalt Dökülecek

Seyfettin İnce Caddesinde 850 metre çift yön iki kat sıcak asfalt çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Turgutreis Caddesinin alt yapı çalışmalarını tamamladı ve 750 metre birinci kat sıcak asfalt dökümünü bitirdi. Turgutreis Caddesinin ikinci kat sıcak asfalt dökümü proje kapsamında önümüzdeki günlerde başlayacak.

Cengiz Topel Caddesi Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dalaman Cengiz Topel Caddesinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 320 metre uzunluğunda ki caddede parke kaplaması yapıldı ve kullanıma açıldı.