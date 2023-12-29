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Seydişehir'e kazandırılan tarımsal tesis ve işyerlerine açılış

YAŞAM 29.12.2023, 17:28
Seydişehir'e kazandırılan tarımsal tesis ve işyerlerine açılış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Soğuk Hava Deposu, Meyve-Sebze Kurutma Tesisi, Tohum Eleme Tesisi ve 11 Ticari İş Yerinin açılışı gerçekleştirildiKONYA (İGFA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, göreve geldikleri günden beri Seydişehir’de ne ihtiyaç varsa bunları tamamlamanın gururu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Yaptığımız çalışmaları teşkilatlarımızla, Büyükşehir Belediyemizle, STK’larımızla, muhtarlarımızla, hükümetimizle uyumlu şekilde çalışmak suretiyle bu huzur ikliminde Seydişehir’e bu hizmetleri kazandırmış olduk. Bugüne kadar hangi projeye başlamışsak Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beyin mutlaka katkısı oldu. Burada inşaata bir katkısı ve eleme tesislerinin de makinalarını gönderdi. Kendisine bugüne kadarki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

“AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ SEYDİŞEHİR’DE SERGİLENİYOR”

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinin Seydişehir’de sergilendiğini belirterek, tesislerin kazandırılmasında emeği geçen Seydişehir Belediye Başkanı Tutal ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“İLÇEMİZE TARIMSAL ANLAMDAKİ KALKINMA ADINA ÖNEMLİ TESİS”

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, “Burada bir entegre tesis vücut bulmuş. Bölgesinde önemli bir tesis. İlçemize tarımsal anlamdaki kalkınma adına önemli bir tesis. Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli hizmetleri var. Her türlü projeye destek verdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’in bu dönemde çok önemli hizmetler kazandığını anımsatarak şunları kaydetti: “Biz de adaylığımız döneminde merkez dışındaki ilçeler için 3 temel hedef koymuştuk. ‘Birincisi altyapısı tamamlanmış ilçeler, ikincisi sosyal hayatta Konya merkezde ne varsa ilçelerimize de onu yapmak. Üçüncüsü ve en önemlisi de tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar’ diye ifade etmiştik. Şöyle geriye dönüp bir baktığımızda Seydişehir’in Atık Su Arıtma Tesisi’ni Suğla ve Taraşçı ile birlikte tamamladık. Kanalizasyonla ilgili ve su altyapısıyla ilgili eksiklerimizi tamamladık. Bununla ilgili verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle gençlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademisi, hanım kardeşlerimizin kullandığı Aile, Sanat ve Eğitim Merkezimiz, KOMEK’lerimiz ilçemizde hayata geçti ve birçok vatandaşımız bu hizmetlerden yararlanıyor.”

Konya’nın kalkınması adına hep birlikte gayrette bulunduklarını anlatan Başkan Altay, “Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un hem bu tesise hem bölgemizdeki en güzel millet bahçelerinden olan Seydişehir Millet Bahçesi’ne ve diğer projelerimize çok yoğun emeği var. Kendisini buradan saygı, minnet ve muhabbetle yad ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 63 milyon lira maliyetle ilçeye kazandırılan; Soğuk Hava Deposu, Meyve-Sebze Kurutma, Tohum Eleme ve Kurutma Tesisi ile 11 adet ticari dükkanın açılışı dualarla yapıldı.

Programa; AK Parti Konya İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Ahırlı Belediye İsa Algül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, MHP Seydişehir İlçe Başkanı Yusuf Arıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Celal Uğurlu, partililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

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